Цыгановъ Сидоръ
Место рождения
Дата рождения12.05.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1864
Отец: Цыгановъ Никита
Мать: Цыганова Екатерина
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лямина Прасковья
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия
Бракосочетание
25.05.1890
Жена: Цыганова Евдокия
Рождение ребёнка
08.04.1891
Сын: Цыгановъ Иванъ
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия
Рождение ребёнка
02.10.1892
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия
Рождение ребёнка
11.09.1895
Сын: Цыгановъ Сергей
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия
Рождение ребёнка
16.02.1898
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Цыгановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Цыганова Евдокия