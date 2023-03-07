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Цыгановъ Сидоръ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.05.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1864

Отец: Цыгановъ Никита

Мать: Цыганова Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лямина Прасковья

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия

Бракосочетание
25.05.1890

Жена: Цыганова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1891

Сын: Цыгановъ Иванъ

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1892

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1895

Сын: Цыгановъ Сергей

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1898

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Цыгановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Цыганова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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