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Бычкова (Таракина) Прасковья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.10.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1840

Отец: Таракинъ Сергей

Мать: Таракина Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1861

Муж: Бычковъ Прокопій

Рождение ребёнка
26.10.1861

Сын: Бычковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бычковъ Прокопій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Деулина Василиса

Отец ребёнка: Бычковъ Прокопій

Рождение ребёнка
18.05.1872

Сын: Бычковъ Петръ

Отец ребёнка: Бычковъ Прокопій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1874

Сын: Бычковъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Бычковъ Прокопій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бычковъ Федоръ

Отец ребёнка: Бычковъ Прокопій

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