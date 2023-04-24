Бычкова (Таракина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения27.10.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1840
Отец: Таракинъ Сергей
Мать: Таракина Устинья
Бракосочетание
12.02.1861
Муж: Бычковъ Прокопій
Рождение ребёнка
26.10.1861
Сын: Бычковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бычковъ Прокопій
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Деулина Василиса
Отец ребёнка: Бычковъ Прокопій
Рождение ребёнка
18.05.1872
Сын: Бычковъ Петръ
Отец ребёнка: Бычковъ Прокопій
Рождение ребёнка
07.12.1874
Сын: Бычковъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Бычковъ Прокопій
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бычковъ Федоръ
Отец ребёнка: Бычковъ Прокопій