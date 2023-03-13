Деулина (Бычкова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулина (Бычкова) Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Бычковъ Прокопій

Мать: Бычкова Прасковья

Бракосочетание
15.02.1891

Муж: Деулинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1892

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1895

Сын: Деулинъ Иванъ

Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1898

Сын: Деулинъ Никита

Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1905

Сын: Деулинъ Семенъ

Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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