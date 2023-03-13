Деулина (Бычкова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Бычковъ Прокопій
Мать: Бычкова Прасковья
Бракосочетание
15.02.1891
Муж: Деулинъ Михаилъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1892
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.09.1895
Сын: Деулинъ Иванъ
Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
25.03.1898
Сын: Деулинъ Никита
Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
24.05.1905
Сын: Деулинъ Семенъ
Отец ребёнка: Деулинъ Михаилъ