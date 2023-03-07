Бычкова (Щербакова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Щербакова) Татьяна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.01.1815

Дата смерти

21.07.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1815

Отец: Щербаковъ Ларионъ

Мать: Щербакова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Бычковъ Иванъ

Рождение ребёнка
23.12.1836

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1838

Дочь: Бычкова Ольга

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1840

Сын: Бычковъ Прокопій

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1842

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1844

Сын: Бычковъ Максимъ

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1845

Сын: Бычковъ Руфъ

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1846

Сын: Бычковъ Николай

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1848

Сын: Бычковъ Василий

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1850

Дочь: Малкина Анна

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1854

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.07.1891
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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