Бычкова (Щербакова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения12.01.1815
Дата смерти21.07.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1815
Отец: Щербаковъ Ларионъ
Мать: Щербакова Прасковья
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.12.1836
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.07.1838
Дочь: Бычкова Ольга
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.02.1840
Сын: Бычковъ Прокопій
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.10.1842
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.01.1844
Сын: Бычковъ Максимъ
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.04.1845
Сын: Бычковъ Руфъ
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1846
Сын: Бычковъ Николай
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.03.1848
Сын: Бычковъ Василий
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.12.1850
Дочь: Малкина Анна
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.05.1854
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Смерть
21.07.1891