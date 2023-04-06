Щербакова (Деулина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Деулина) Прасковья

Щербакова (Деулина) Прасковья

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

23.12.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Деулинъ Максимъ

Мать: Деулина Акулина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1807

Муж: Щербаковъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1808

Дочь: Сидоренкова Екатерина

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Антипина Васса

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Щербаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Рождение ребёнка
12.01.1815

Дочь: Бычкова Татьяна

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1817

Сын: Щербаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1818

Дочь: Почухайлова Евдокія

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1821

Дочь: Щербакова Евдокія

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Коткова Прасковья

Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.12.1860
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close