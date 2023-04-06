Щербакова (Деулина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти23.12.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Деулинъ Максимъ
Мать: Деулина Акулина Иванова
Бракосочетание
20.01.1807
Муж: Щербаковъ Ларионъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1808
Дочь: Сидоренкова Екатерина
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Антипина Васса
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Щербаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
12.01.1815
Дочь: Бычкова Татьяна
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
24.06.1817
Сын: Щербаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
22.08.1818
Дочь: Почухайлова Евдокія
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
27.07.1821
Дочь: Щербакова Евдокія
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Коткова Прасковья
Отец ребёнка: Щербаковъ Ларионъ
Смерть
23.12.1860