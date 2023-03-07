Деулинъ Максимъ
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти29.06.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Деулинъ Дмитрий
Мать: Деулина Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Деулинъ Иванъ
Мать ребёнка: Деулина Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Подрядова Авдотья
Мать ребёнка: Деулина Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Щербакова Прасковья
Мать ребёнка: Деулина Акулина Иванова
Рождение ребёнка
04.09.1804
Сын: Деулинъ Моисей
Мать ребёнка: Деулина Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деулина Акулина Иванова
Смерть
29.06.1821