Деулинъ Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеулинъ Максимъ

Деулинъ Максимъ

avatar

Место рождения

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

29.06.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Деулинъ Дмитрий

Мать: Деулина Василиса Иванова

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Деулинъ Иванъ

Мать ребёнка: Деулина Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Подрядова Авдотья

Мать ребёнка: Деулина Акулина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Щербакова Прасковья

Мать ребёнка: Деулина Акулина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1804

Сын: Деулинъ Моисей

Мать ребёнка: Деулина Акулина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деулина Акулина Иванова

Смерть
29.06.1821
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close