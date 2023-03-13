Деулина Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Деулинъ Яковъ
Отец ребёнка: Деулинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1735
Сын: Деулинъ Иванъ
Отец ребёнка: Деулинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1754
Сын: Деулинъ Максимъ
Отец ребёнка: Деулинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Деулинъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деулинъ Дмитрий