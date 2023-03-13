Деулина Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулина Василиса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Деулинъ Яковъ

Отец ребёнка: Деулинъ Дмитрий

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Деулинъ Иванъ

Отец ребёнка: Деулинъ Дмитрий

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Деулинъ Максимъ

Отец ребёнка: Деулинъ Дмитрий

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Деулинъ Дмитрий

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деулинъ Дмитрий

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