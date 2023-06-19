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Деулинъ Яковъ

Место рождения

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Деулинъ Дмитрий

Мать: Деулина Василиса Иванова

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Деулина Ирина Васильева

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Деулина Ирина Васильева

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Деулина Ирина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деулина Ирина Васильева