Деулинъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Деулинъ Дмитрий
Мать: Деулина Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Деулина Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Деулина Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Деулина Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деулина Ирина Васильева