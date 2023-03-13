Деулина Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Деулинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Деулинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Деулинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деулинъ Яковъ