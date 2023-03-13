Деулина Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулина Ирина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Деулинъ Яковъ

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Деулинъ Яковъ

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Деулинъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деулинъ Яковъ

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