Деулинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулинъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Деулинъ Максимъ

Мать: Деулина Акулина Иванова

Рождение ребёнка
28.03.1800

Сын: Деулинъ Василий

Мать ребёнка: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1802

Дочь: Шорохова Анна

Мать ребёнка: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1807

Сын: Деулинъ Степанъ

Мать ребёнка: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1809

Сын: Деулинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1811

Дочь: Харитонова Куватова Акулина

Мать ребёнка: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1812

Дочь: Деулина Авдотья

Мать ребёнка: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Деулинъ Клементий

Мать ребёнка: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1820

Сын: Деулинъ Иванъ

Мать ребёнка: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Деулинъ Артемий

Мать ребёнка: Хуртина Деулина Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Деулинъ Иванъ

Мать ребёнка: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деулина Анисья

Смерть
1822
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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