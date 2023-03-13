Деулинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Деулинъ Максимъ
Мать: Деулина Акулина Иванова
Рождение ребёнка
28.03.1800
Сын: Деулинъ Василий
Мать ребёнка: Деулина Анисья
Рождение ребёнка
14.09.1802
Дочь: Шорохова Анна
Мать ребёнка: Деулина Анисья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Деулина Анисья
Рождение ребёнка
07.08.1807
Сын: Деулинъ Степанъ
Мать ребёнка: Деулина Анисья
Рождение ребёнка
11.07.1809
Сын: Деулинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Деулина Анисья
Рождение ребёнка
11.06.1811
Дочь: Харитонова Куватова Акулина
Мать ребёнка: Деулина Анисья
Рождение ребёнка
03.08.1812
Дочь: Деулина Авдотья
Мать ребёнка: Деулина Анисья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Деулинъ Клементий
Мать ребёнка: Деулина Анисья
Рождение ребёнка
19.04.1820
Сын: Деулинъ Иванъ
Мать ребёнка: Деулина Анисья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Деулинъ Артемий
Мать ребёнка: Хуртина Деулина Марья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Деулинъ Иванъ
Мать ребёнка: Деулина Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деулина Анисья
Смерть
1822