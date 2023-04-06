Шорохова (Деулина) Анна
Место рождения
Дата рождения14.09.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1802
Отец: Деулинъ Иванъ
Мать: Деулина Анисья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Демидова Вера
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.07.1834
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.05.1836
Дочь: Горшенина Елена
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.01.1840
Сын: Шороховъ Степанъ
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.01.1843
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.02.1848
Сын: Шороховъ Егоръ
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно