Шорохова (Деулина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Деулина) Анна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.09.1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1802

Отец: Деулинъ Иванъ

Мать: Деулина Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Демидова Вера

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1834

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1836

Дочь: Горшенина Елена

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1840

Сын: Шороховъ Степанъ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1843

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1848

Сын: Шороховъ Егоръ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шороховъ-Горшковъ Федоръ

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