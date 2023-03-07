Демидова (Шорохова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Шорохова) Вера

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шороховъ-Горшковъ Федоръ

Мать: Шорохова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.03.1850

Муж: Демидовъ Якимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1851

Сын: Демидовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1853

Сын: Демидовъ Василий

Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1854

Сын: Демидовъ Антипъ

Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1855

Дочь: Ефимова Александра

Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1857

Дочь: Комарова Прасковья

Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1859

Сын: Демидовъ Матвей

Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1862

Дочь: Демидова Ольга

Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1864

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1865

Дочь: Щербакова Акулина

Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1868

Сын: Демидовъ Алексей

Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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