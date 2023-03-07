Демидова (Шорохова) Вера
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Шороховъ-Горшковъ Федоръ
Мать: Шорохова Анна
Бракосочетание
19.03.1850
Муж: Демидовъ Якимъ
Рождение ребёнка
17.10.1851
Сын: Демидовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ
Рождение ребёнка
26.01.1853
Сын: Демидовъ Василий
Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ
Рождение ребёнка
09.04.1854
Сын: Демидовъ Антипъ
Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ
Рождение ребёнка
14.05.1855
Дочь: Ефимова Александра
Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ
Рождение ребёнка
12.10.1857
Дочь: Комарова Прасковья
Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ
Рождение ребёнка
13.11.1859
Сын: Демидовъ Матвей
Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ
Рождение ребёнка
09.07.1862
Дочь: Демидова Ольга
Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ
Рождение ребёнка
26.05.1864
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ
Рождение ребёнка
12.06.1865
Дочь: Щербакова Акулина
Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ
Рождение ребёнка
16.03.1868
Сын: Демидовъ Алексей
Отец ребёнка: Демидовъ Якимъ