Ефимова (Демидова) Александра
Место рождения
Дата рождения14.05.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1855
Отец: Демидовъ Якимъ
Мать: Демидова Вера
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ефимовъ Степанъ
Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ
Бракосочетание
13.02.1872
Муж: Ефимовъ Яковъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1873
Дочь: Ефимова Пелагея
Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
04.12.1879
Сын: Ефимовъ Николай
Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ефимова Гликерия
Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
07.10.1884
Сын: Ефимовъ Андрей
Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Любимова Александра
Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
21.12.1889
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
02.08.1892
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
09.03.1897
Дочь: Ефимова Анастасия
Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Евдокия
Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ