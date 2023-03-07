Ефимова (Демидова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Демидова) Александра

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.05.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1855

Отец: Демидовъ Якимъ

Мать: Демидова Вера

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ефимовъ Степанъ

Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ

Бракосочетание
13.02.1872

Муж: Ефимовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1873

Дочь: Ефимова Пелагея

Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ

Рождение ребёнка
04.12.1879

Сын: Ефимовъ Николай

Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ефимова Гликерия

Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ

Рождение ребёнка
07.10.1884

Сын: Ефимовъ Андрей

Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Любимова Александра

Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ

Рождение ребёнка
21.12.1889

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1892

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1897

Дочь: Ефимова Анастасия

Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Евдокия

Отец ребёнка: Ефимовъ Яковъ

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