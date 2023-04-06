Горшенина (Шорохова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршенина (Шорохова) Елена

Горшенина (Шорохова) Елена

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.05.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1836

Отец: Шороховъ-Горшковъ Федоръ

Мать: Шорохова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1859

Муж: Горшенинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1860

Дочь: Иевлева Наталья

Отец ребёнка: Горшенинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: Исаева Васса

Отец ребёнка: Горшенинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1868

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Горшенинъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Горшенинъ Петръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Яковъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close