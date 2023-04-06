Горшенина (Шорохова) Елена
Место рождения
Дата рождения18.05.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1836
Отец: Шороховъ-Горшковъ Федоръ
Мать: Шорохова Анна
Бракосочетание
25.01.1859
Муж: Горшенинъ Яковъ
Рождение ребёнка
11.08.1860
Дочь: Иевлева Наталья
Отец ребёнка: Горшенинъ Яковъ
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: Исаева Васса
Отец ребёнка: Горшенинъ Яковъ
Рождение ребёнка
18.10.1868
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Горшенинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1870
Сын: Горшенинъ Петръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Яковъ