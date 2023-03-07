Иевлева (Горшенина) Наталья
Место рождения
Дата рождения11.08.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1860
Отец: Горшенинъ Яковъ
Мать: Горшенина Елена
Бракосочетание
02.02.1879
Муж: Иевлевъ Гавриилъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1879
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Иевлевъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
17.06.1890
Сын: Ивлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Иевлевъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
09.11.1892
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Иевлевъ Гавриилъ