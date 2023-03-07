Иевлева (Горшенина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Горшенина) Наталья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.08.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1860

Отец: Горшенинъ Яковъ

Мать: Горшенина Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1879

Муж: Иевлевъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1879

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Иевлевъ Гавриилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1890

Сын: Ивлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Иевлевъ Гавриилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1892

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Иевлевъ Гавриилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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