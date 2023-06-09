Антипина (Щербакова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипина (Щербакова) Васса

Антипина (Щербакова) Васса

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Щербаковъ Ларионъ

Мать: Щербакова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1833

Дочь: Сорокина Агрипина

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1835

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1839

Дочь: Валявина Гликерія

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1841

Сын: Антипинъ Дмитрій

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1844

Сын: Антипинъ Еремей

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1847

Дочь: Шерстнева Агриппина

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Василий