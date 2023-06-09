Антипина (Щербакова) Васса
Место рождения
Дата рождения1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Щербаковъ Ларионъ
Мать: Щербакова Прасковья
Рождение ребёнка
21.06.1833
Дочь: Сорокина Агрипина
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Рождение ребёнка
10.08.1835
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Рождение ребёнка
13.05.1839
Дочь: Валявина Гликерія
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Рождение ребёнка
22.10.1841
Сын: Антипинъ Дмитрій
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Рождение ребёнка
28.04.1844
Сын: Антипинъ Еремей
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Рождение ребёнка
13.06.1847
Дочь: Шерстнева Агриппина
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Василий