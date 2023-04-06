Антипинъ Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипинъ Еремей

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.04.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1844

Отец: Антипинъ Василий

Мать: Антипина Васса

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.11.1864

Жена: Антипина Александра

Рождение ребёнка
23.01.1867

Дочь: Баранова Анна

Мать ребёнка: Антипина Александра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Анастасія

Мать ребёнка: Антипина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Иванъ

Мать ребёнка: Антипина Александра

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