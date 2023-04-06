Антипинъ Еремей
Место рождения
Дата рождения28.04.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1844
Отец: Антипинъ Василий
Мать: Антипина Васса
Бракосочетание
01.11.1864
Жена: Антипина Александра
Рождение ребёнка
23.01.1867
Дочь: Баранова Анна
Мать ребёнка: Антипина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Анастасія
Мать ребёнка: Антипина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Иванъ
Мать ребёнка: Антипина Александра