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Баранова (Антипина) Анна

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.01.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1867

Отец: Антипинъ Еремей

Мать: Антипина Александра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гликерія

Отец ребёнка: Барановъ Иванъ

Рождение ребёнка
22.10.1888

Сын: Барановъ Яковъ

Отец ребёнка: Барановъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Барановъ Георгій

Отец ребёнка: Барановъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.09.1891

Сын: Барановъ Захаръ

Отец ребёнка: Барановъ Иванъ

хуторъ Янгизъ
Рождение ребёнка
01.11.1893

Дочь: Епистимія

Отец ребёнка: Барановъ Иванъ

Рождение ребёнка
20.02.1895

Сын: Барановъ Василій

Отец ребёнка: Барановъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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