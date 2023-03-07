Баранова (Антипина) Анна
Место рождения
Дата рождения23.01.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1867
Отец: Антипинъ Еремей
Мать: Антипина Александра
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гликерія
Отец ребёнка: Барановъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.10.1888
Сын: Барановъ Яковъ
Отец ребёнка: Барановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Барановъ Георгій
Отец ребёнка: Барановъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.09.1891
Сын: Барановъ Захаръ
Отец ребёнка: Барановъ Иванъ
хуторъ Янгизъ
Рождение ребёнка
01.11.1893
Дочь: Епистимія
Отец ребёнка: Барановъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.02.1895
Сын: Барановъ Василій
Отец ребёнка: Барановъ Иванъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан