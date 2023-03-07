Шороховъ-Горшковъ Матвей
Место рождения
Дата рождения14.11.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1835
Отец: Шороховъ-Горшковъ Василий
Мать: Шорохова Екатерина
Бракосочетание
09.09.1856
Жена: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
11.05.1858
Рождение ребёнка
13.10.1860
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
22.02.1863
Дочь: Бычкова Евдокия
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
10.06.1865
Дочь: Грызлова Акулина
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
01.07.1867
Сын: Шороховъ Андрей
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
01.05.1873
Рождение ребёнка
11.09.1875
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шороховъ Николай
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шороховъ Кузьма
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия