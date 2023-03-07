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Шороховъ-Горшковъ Матвей

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1835

Отец: Шороховъ-Горшковъ Василий

Мать: Шорохова Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.09.1856

Жена: Шорохова Евдокия

Рождение ребёнка
11.05.1858

Сын: Шороховъ Иванъ

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1860

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1863

Дочь: Бычкова Евдокия

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1865

Дочь: Грызлова Акулина

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1867

Сын: Шороховъ Андрей

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Шороховъ Иванъ

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1875

Сын: Шороховъ Иванъ

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шороховъ Николай

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шороховъ Кузьма

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

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