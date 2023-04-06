Грызлова (Шорохова) Акулина
Место рождения
Дата рождения10.06.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1865
Отец: Шороховъ-Горшковъ Матвей
Мать: Шорохова Евдокия
Бракосочетание
10.02.1884
Муж: Грызловъ Василий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1888
Сын: Грызловъ Никита
Отец ребёнка: Грызловъ Василий
Рождение ребёнка
10.04.1890
Дочь: Анафья
Отец ребёнка: Грызловъ Василий
Рождение ребёнка
11.07.1894
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Грызловъ Василий
Рождение ребёнка
23.06.1896
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Грызловъ Василий
Рождение ребёнка
11.10.1898
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Грызловъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куватова $55
Отец ребёнка: Грызловъ Василий