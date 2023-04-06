Грызлова (Шорохова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грызлова (Шорохова) Акулина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.06.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1865

Отец: Шороховъ-Горшковъ Матвей

Мать: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1884

Муж: Грызловъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1888

Сын: Грызловъ Никита

Отец ребёнка: Грызловъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1890

Дочь: Анафья

Отец ребёнка: Грызловъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1894

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Грызловъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1896

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Грызловъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1898

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Грызловъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куватова $55

Отец ребёнка: Грызловъ Василий

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