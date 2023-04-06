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Цыгановъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Цыгановъ Нестеръ

Мать: Цыганова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1818

Жена: Цыганова Анна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Цыгановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Цыганова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Конышева Агрофена

Мать ребёнка: Цыганова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Цыгановъ Никита

Мать ребёнка: Цыганова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1836

Дочь: Шорохова Евдокия

Мать ребёнка: Цыганова Анна

Рождение ребёнка
02.01.1839

Дочь: Аполлинария

Мать ребёнка: Цыганова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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