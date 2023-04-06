Цыгановъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Цыгановъ Нестеръ
Мать: Цыганова Авдотья
Бракосочетание
03.02.1818
Жена: Цыганова Анна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Цыгановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Цыганова Анна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Конышева Агрофена
Мать ребёнка: Цыганова Анна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Цыгановъ Никита
Мать ребёнка: Цыганова Анна
Рождение ребёнка
?.03.1836
Дочь: Шорохова Евдокия
Мать ребёнка: Цыганова Анна
Рождение ребёнка
02.01.1839
Дочь: Аполлинария
Мать ребёнка: Цыганова Анна