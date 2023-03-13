Цыганова (Климова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти21.07.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Климъ Фадеевъ
Мать: Козырялова Василиса
Рождение ребёнка
1793
Сын: Цыгановъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ
Александровка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Козырялова Устинья
Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ
Александровка
Рождение ребёнка
1798
Сын: Цыгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Цыганова Авдотья
Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ
Рождение ребёнка
22.09.1805
Сын: Цыгановъ Нестеръ
Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгановъ Антонъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыгановъ Нестеръ
Смерть
21.07.1844