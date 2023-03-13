Цыганова (Климова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Климова) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

21.07.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Климъ Фадеевъ

Мать: Козырялова Василиса

Рождение ребёнка
1793

Сын: Цыгановъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ

Александровка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Козырялова Устинья

Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ

Александровка
Рождение ребёнка
1798

Сын: Цыгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Цыганова Авдотья

Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ

Рождение ребёнка
22.09.1805

Сын: Цыгановъ Нестеръ

Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгановъ Антонъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Нестеръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгановъ Нестеръ

Смерть
21.07.1844
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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