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Цыганова Авдотья
Цыганова Авдотья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Дата смерти
26.02.1802
Пол
Женский
Отец
Цыгановъ Нестеръ
1762 г.р.
Мать
Цыганова (Климова) Авдотья
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Цыгановъ Нестеръ
Мать:
Цыганова Авдотья
Смерть
26.02.1802
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