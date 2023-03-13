Цыганова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

26.02.1802

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Цыгановъ Нестеръ

Мать: Цыганова Авдотья

Смерть
26.02.1802
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