Колбанова Анастасия Аввакумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шорохова Пелагея
Отец ребёнка: Колбановъ Матвей
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Колбановъ Матвей
Рождение ребёнка
29.09.1891
Сын: Колбановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Колбановъ Матвей
Рождение ребёнка
04.01.1894
Сын: Колбановъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Колбановъ Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колбановъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колбановъ Матвей