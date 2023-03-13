Колбанова Анастасия Аввакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбанова Анастасия Аввакумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шорохова Пелагея

Отец ребёнка: Колбановъ Матвей

Рождение ребёнка
1888

Сын: Колбановъ Константинъ

Отец ребёнка: Колбановъ Матвей

Рождение ребёнка
29.09.1891

Сын: Колбановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Колбановъ Матвей

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1894

Сын: Колбановъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Колбановъ Матвей

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колбановъ Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбановъ Матвей

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