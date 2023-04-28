Бурзянцевъ Всеволодъ
Место рождения
Дата рождения?.02.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1838
Отец: Бурзянцевъ Андрей
Мать: Бурзянцева Агафья
Бракосочетание
14.01.1857
Жена: Бурзянцева Любовь
Рождение ребёнка
06.11.1857
Сын: Бурзянцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь
Рождение ребёнка
10.07.1859
Дочь: Бурзянцева Ольга
Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь
Рождение ребёнка
06.04.1861
Сын: Бурзянцевъ Василій
Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь
Рождение ребёнка
11.09.1862
Дочь: Бурзянцева Надежда
Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь
Рождение ребёнка
18.02.1864
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь
Рождение ребёнка
26.03.1867
Сын: Бурзянцевъ Степанъ
Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь
Рождение ребёнка
26.03.1867
Сын: Бурзянцевъ Гавріилъ
Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь
Рождение ребёнка
26.11.1868
Сын: Бурзянцевъ Николай
Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь