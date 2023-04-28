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Бурзянцевъ Всеволодъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.02.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1838

Отец: Бурзянцевъ Андрей

Мать: Бурзянцева Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.01.1857

Жена: Бурзянцева Любовь

Рождение ребёнка
06.11.1857

Сын: Бурзянцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1859

Дочь: Бурзянцева Ольга

Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1861

Сын: Бурзянцевъ Василій

Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1862

Дочь: Бурзянцева Надежда

Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1864

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1867

Сын: Бурзянцевъ Степанъ

Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1867

Сын: Бурзянцевъ Гавріилъ

Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1868

Сын: Бурзянцевъ Николай

Мать ребёнка: Бурзянцева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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