Бурзянцева (Мамыкина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Мамыкина) Любовь

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.09.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1838

Отец: Мамыкинъ Степанъ

Мать: Мамыкина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.01.1857

Муж: Бурзянцевъ Всеволодъ

Рождение ребёнка
06.11.1857

Сын: Бурзянцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1859

Дочь: Бурзянцева Ольга

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1861

Сын: Бурзянцевъ Василій

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1862

Дочь: Бурзянцева Надежда

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1864

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1867

Сын: Бурзянцевъ Степанъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1867

Сын: Бурзянцевъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1868

Сын: Бурзянцевъ Николай

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан