Бурзянцева (Мамыкина) Любовь
Место рождения
Дата рождения08.09.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1838
Отец: Мамыкинъ Степанъ
Мать: Мамыкина Марья
Бракосочетание
14.01.1857
Муж: Бурзянцевъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
06.11.1857
Сын: Бурзянцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
10.07.1859
Дочь: Бурзянцева Ольга
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
06.04.1861
Сын: Бурзянцевъ Василій
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
11.09.1862
Дочь: Бурзянцева Надежда
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
18.02.1864
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
26.03.1867
Сын: Бурзянцевъ Степанъ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
26.03.1867
Сын: Бурзянцевъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
26.11.1868
Сын: Бурзянцевъ Николай
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Всеволодъ