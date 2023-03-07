Бурзянцевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения06.11.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1857
Отец: Бурзянцевъ Всеволодъ
Мать: Бурзянцева Любовь
Рождение ребёнка
26.08.1883
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Николаева
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.12.1888
Сын: Бурзянцевъ Василий
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно