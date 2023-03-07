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Бурзянцевъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.11.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1857

Отец: Бурзянцевъ Всеволодъ

Мать: Бурзянцева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1883

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Николаева

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.12.1888

Сын: Бурзянцевъ Василий

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Николаева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурзянцева Анастасия Николаева

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