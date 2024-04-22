город Орск, город Орск, город Орск, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Орск

город Орск, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Города
3ОРСК (ЯМАНЬ-КАЛА). Уездный.При р. Урале.233126543516791409Церковь православная 1, мечеть магометанская 1. Станичная казачья школа. Магометанское училище (медресс). Почтовых станций 2: линейная и степная. Заводов 7.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Орский уезд
город Орск

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область
71715Орскгород обл.подчин.51°13'с.ш.58°36'в.д.M-40-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, город Орск
53723000001г Орскгород
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