Миногина Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина Аксинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мыногинъ Федосей

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мамыкина Марья

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1773

Сын: Мыногинъ Николай

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Иванъ

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