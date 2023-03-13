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(Миногина) Прасковья
(Миногина) Прасковья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1773
Дата смерти
1791
Пол
Женский
Отец
Миногинъ Иванъ
1743 г.р.
Мать
Миногина Аксинья Иванова
1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Миногинъ Иванъ
Мать:
Миногина Аксинья Иванова
Смерть
1791
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