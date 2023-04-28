Мыногинъ Николай
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти31.07.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Миногинъ Иванъ
Мать: Миногина Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Щелокова Наталья
Мать ребёнка: Миногина Агафья
Бракосочетание
04.02.1796
Жена: Миногина Матрена
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Лешина Ѳекла
Мать ребёнка: Мыногина Прасковья
Рождение ребёнка
06.10.1800
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Мыногина Прасковья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мыногинъ Леонтій
Мать ребёнка: Мыногина Прасковья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мыногинъ Кирила
Мать ребёнка: Мыногина Прасковья
Рождение ребёнка
20.01.1808
Дочь: Панфилова, Любимова Аксинья
Мать ребёнка: Мыногина Прасковья
Рождение ребёнка
10.04.1810
Сын: Мыногинъ Василій
Мать ребёнка: Мыногина Прасковья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Мыногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мыногина Прасковья
Рождение ребёнка
17.01.1815
Дочь: Мамыкина Ксенія
Мать ребёнка: Мыногина Прасковья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мыногина Марья
Мать ребёнка: Мыногина Прасковья
Рождение ребёнка
20.07.1821
Сын: Мыногинъ Илья
Мать ребёнка: Мыногина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мыногина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Агафья
Смерть
31.07.1843