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Мыногинъ Николай

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Дата смерти

31.07.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Миногинъ Иванъ

Мать: Миногина Аксинья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Щелокова Наталья

Мать ребёнка: Миногина Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1796

Жена: Миногина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Лешина Ѳекла

Мать ребёнка: Мыногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1800

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Мыногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Мыногинъ Леонтій

Мать ребёнка: Мыногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Мыногинъ Кирила

Мать ребёнка: Мыногина Прасковья

Рождение ребёнка
20.01.1808

Дочь: Панфилова, Любимова Аксинья

Мать ребёнка: Мыногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1810

Сын: Мыногинъ Василій

Мать ребёнка: Мыногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Мыногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мыногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1815

Дочь: Мамыкина Ксенія

Мать ребёнка: Мыногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мыногина Марья

Мать ребёнка: Мыногина Прасковья

Рождение ребёнка
20.07.1821

Сын: Мыногинъ Илья

Мать ребёнка: Мыногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыногина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Агафья

Смерть
31.07.1843
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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