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Лешина (Мыногина) Ѳекла

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1799

Дата смерти

13.09.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Мыногинъ Николай

Мать: Мыногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1821

Муж: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лешинъ Алексѣй

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лешинъ Никита

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Горшенина Александрія

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федорова Устинья

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.09.1866
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Отъ старости
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