Лешина (Мыногина) Ѳекла
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти13.09.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Мыногинъ Николай
Мать: Мыногина Прасковья
Бракосочетание
28.01.1821
Муж: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лешинъ Алексѣй
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лешинъ Никита
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Горшенина Александрія
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федорова Устинья
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Смерть
13.09.1866
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Отъ старости