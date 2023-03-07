Щелокова (Миногина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелокова (Миногина) Наталья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Мыногинъ Николай

Мать: Миногина Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.09.1811

Муж: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1815

Дочь: Щелокова Дарья

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1817

Сын: Щелоковъ Федоръ

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1821

Дочь: Макарова Прасковья

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гудомарова Лукерья

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Щелоковъ Яковъ

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Юрина Анастасия

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мамыкина Устинья

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1833

Дочь: Серкова Лукерья

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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