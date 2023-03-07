Щелокова (Миногина) Наталья
Место рождения
Дата рождения1793
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Мыногинъ Николай
Мать: Миногина Агафья
Бракосочетание
15.09.1811
Муж: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.03.1815
Дочь: Щелокова Дарья
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.02.1817
Сын: Щелоковъ Федоръ
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.10.1821
Дочь: Макарова Прасковья
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Гудомарова Лукерья
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Щелоковъ Яковъ
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Юрина Анастасия
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мамыкина Устинья
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
?.12.1833
Дочь: Серкова Лукерья
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ