Щелоковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Щелоковъ Ермолай
Мать: Щелокова Агрофена
Бракосочетание
15.09.1811
Жена: Щелокова Наталья
Рождение ребёнка
19.03.1815
Дочь: Щелокова Дарья
Мать ребёнка: Щелокова Наталья
Рождение ребёнка
06.02.1817
Сын: Щелоковъ Федоръ
Мать ребёнка: Щелокова Наталья
Рождение ребёнка
28.10.1821
Дочь: Макарова Прасковья
Мать ребёнка: Щелокова Наталья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Гудомарова Лукерья
Мать ребёнка: Щелокова Наталья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Щелоковъ Яковъ
Мать ребёнка: Щелокова Наталья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Юрина Анастасия
Мать ребёнка: Щелокова Наталья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Щелокова Наталья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мамыкина Устинья
Мать ребёнка: Щелокова Наталья
Рождение ребёнка
?.12.1833
Дочь: Серкова Лукерья
Мать ребёнка: Щелокова Наталья