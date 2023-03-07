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Щелоковъ Иванъ

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Место рождения

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Щелоковъ Ермолай

Мать: Щелокова Агрофена

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
15.09.1811

Жена: Щелокова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1815

Дочь: Щелокова Дарья

Мать ребёнка: Щелокова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1817

Сын: Щелоковъ Федоръ

Мать ребёнка: Щелокова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1821

Дочь: Макарова Прасковья

Мать ребёнка: Щелокова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гудомарова Лукерья

Мать ребёнка: Щелокова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Щелоковъ Яковъ

Мать ребёнка: Щелокова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Юрина Анастасия

Мать ребёнка: Щелокова Наталья

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Щелокова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мамыкина Устинья

Мать ребёнка: Щелокова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1833

Дочь: Серкова Лукерья

Мать ребёнка: Щелокова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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