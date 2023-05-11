Сударчикова Полубоярова (Щелокова) Катерина
Место рождения
Дата рождения18.11.1799
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1799
Отец: Щелоковъ Ермолай
Мать: Щелокова Агрофена
Бракосочетание
10.02.1818
Муж: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Людеженская Варвара
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1831
Сын: Полубояровъ Николай
Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.08.1834
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.10.1837
Дочь: Евлампия
Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полубояровъ Иванъ