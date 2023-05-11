Сударчикова Полубоярова (Щелокова) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова Полубоярова (Щелокова) Катерина

Место рождения

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

18.11.1799

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1799

Отец: Щелоковъ Ермолай

Мать: Щелокова Агрофена

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
10.02.1818

Муж: Сударчиковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Людеженская Варвара

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1831

Сын: Полубояровъ Николай

Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1834

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1837

Дочь: Евлампия

Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полубояровъ Иванъ

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