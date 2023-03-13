Полубояровъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Полубояровъ Василий
Мать: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Полубояровъ Николай
Мать ребёнка: Сударчикова Полубоярова Катерина
Рождение ребёнка
05.08.1834
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Сударчикова Полубоярова Катерина
Рождение ребёнка
11.10.1837
Дочь: Евлампия
Мать ребёнка: Сударчикова Полубоярова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно