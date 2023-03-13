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Полубояровъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Полубояровъ Василий

Мать: Полубоярова Афимья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Полубояровъ Николай

Мать ребёнка: Сударчикова Полубоярова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1834

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Сударчикова Полубоярова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1837

Дочь: Евлампия

Мать ребёнка: Сударчикова Полубоярова Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сударчикова Полубоярова Катерина

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