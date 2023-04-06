Полубоярова (Щипакина) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Щипакина) Афимья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Дата смерти

?.02.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Щипакинъ Михаила

Мать: Щипакина Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1794

Сын: Полубояровъ Федоръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Полубояровъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Рождение ребёнка
27.01.1800

Сын: Полубояровъ Григорий

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Полубояровъ Илья

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Полубояровъ Григорий

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Рождение ребёнка
23.09.1805

Сын: Полубояровъ Иванъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Рождение ребёнка
1805

Сын: Полубояровъ Якимъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Рождение ребёнка
1808

Сын: Полубояровъ Иванъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Рождение ребёнка
13.04.1810

Дочь: Полубоярова Орина

Отец ребёнка: Полубояровъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полубояровъ Василий

Смерть
?.02.1835
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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