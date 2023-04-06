Полубоярова (Щипакина) Афимья
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти?.02.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Щипакинъ Михаила
Мать: Щипакина Хрестинья
Рождение ребёнка
17.09.1794
Сын: Полубояровъ Федоръ
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
27.01.1800
Сын: Полубояровъ Григорий
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Полубояровъ Илья
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Полубояровъ Григорий
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
23.09.1805
Сын: Полубояровъ Иванъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Полубояровъ Якимъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Полубояровъ Иванъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Рождение ребёнка
13.04.1810
Дочь: Полубоярова Орина
Отец ребёнка: Полубояровъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полубояровъ Василий
Смерть
?.02.1835