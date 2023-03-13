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Щипакинъ Михаила

Место рождения

Тимошкино

Дата рождения

1740

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Щипакинъ Борисъ

Мать: Щипакина Пелагея Никитина

Тимошкино
Рождение ребёнка
1762

Сын: Щипакинъ Василий

Мать ребёнка: Щипакина Хрестинья

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Полубоярова Афимья

Мать ребёнка: Щипакина Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Щипакинъ Василий

Мать ребёнка: Щипакина Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щипакина Хрестинья

Смерть
1815
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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