Щипакинъ Михаила
Место рожденияТимошкино
Дата рождения1740
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Щипакинъ Борисъ
Тимошкино
Рождение ребёнка
1762
Сын: Щипакинъ Василий
Мать ребёнка: Щипакина Хрестинья
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Полубоярова Афимья
Мать ребёнка: Щипакина Хрестинья
Рождение ребёнка
1775
Сын: Щипакинъ Василий
Мать ребёнка: Щипакина Хрестинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щипакина Хрестинья
Смерть
1815