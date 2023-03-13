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Щипакина Хрестинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

10.03.1817

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Щипакинъ Василий

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаила

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Полубоярова Афимья

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Щипакинъ Василий

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Михаила

Смерть
10.03.1817
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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