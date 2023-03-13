Щипакина Хрестинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти10.03.1817
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Щипакинъ Василий
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаила
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Полубоярова Афимья
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаила
Рождение ребёнка
1775
Сын: Щипакинъ Василий
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Михаила
Смерть
10.03.1817