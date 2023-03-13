Полубояровъ Якимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубояровъ Якимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Полубояровъ Василий

Мать: Полубоярова Афимья

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Никерина Екатерина

Мать ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Полубояровъ Иванъ

Мать ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Полубояровъ Николай

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Рождение ребёнка
?.11.1833

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.12.1833

Жена: Полубоярова Малафеева Анна

Рождение ребёнка
01.01.1836

Сын: Полубояровъ Степанъ

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Рождение ребёнка
05.10.1837

Сын: Полубояровъ Григорий

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Рождение ребёнка
20.03.1839

Сын: Полубояровъ Василий

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1840

Сын: Полубояровъ Василий

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1842

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1845

Сын: Полубояровъ Антонъ

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1847

Сын: Полубояровъ Венедиктъ

Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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