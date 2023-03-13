Полубояровъ Якимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Полубояровъ Василий
Мать: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Никерина Екатерина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Полубояровъ Иванъ
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Сын: Полубояровъ Николай
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Рождение ребёнка
?.11.1833
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Бракосочетание
?.12.1833
Рождение ребёнка
01.01.1836
Сын: Полубояровъ Степанъ
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Рождение ребёнка
05.10.1837
Сын: Полубояровъ Григорий
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Рождение ребёнка
20.03.1839
Сын: Полубояровъ Василий
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Рождение ребёнка
12.04.1840
Сын: Полубояровъ Василий
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Рождение ребёнка
10.10.1842
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Рождение ребёнка
13.01.1845
Сын: Полубояровъ Антонъ
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Рождение ребёнка
12.03.1847
Мать ребёнка: Полубоярова Малафеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?