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Полубояровъ Спиридонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

12.06.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Полубояровъ Василий

Мать: Полубоярова Афимья

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Романова Андреева Авдотья

Мать ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Полубояровъ Алексей

Мать ребёнка: Полубоярова, Деянова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.11.1833

Жена: Полубоярова, Деянова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
12.06.1866
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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