Полубояровъ Спиридонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти12.06.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Полубояровъ Василий
Мать: Полубоярова Афимья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Романова Андреева Авдотья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Полубояровъ Алексей
Мать ребёнка: Полубоярова, Деянова Акулина
Бракосочетание
?.11.1833
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
12.06.1866