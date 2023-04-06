Романова Андреева (Полубоярова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти15.10.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Полубояровъ Спиридонъ
Мать: ?
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Романовъ Филипъ
Рождение ребёнка
03.10.1844
Сын: Романовъ Романъ
Отец ребёнка: Романовъ Филипъ
Михайловка
Рождение ребёнка
01.12.1846
Дочь: Рогалева Анна
Отец ребёнка: Романовъ Филипъ
Михайловка
Рождение ребёнка
05.03.1849
Сын: Романовъ Николай
Отец ребёнка: Романовъ Филипъ
Михайловка
Рождение ребёнка
14.10.1851
Сын: Романовъ Яковъ
Отец ребёнка: Романовъ Филипъ
Михайловка
Рождение ребёнка
14.05.1854
Сын: Романовъ Федоръ
Отец ребёнка: Романовъ Филипъ
Михайловка
Рождение ребёнка
16.02.1857
Сын: Романовъ Федоръ
Отец ребёнка: не указан
Михайловка
Бракосочетание
11.10.1857
Муж: Андреевъ Алексей
Рождение ребёнка
12.11.1858
Дочь: Андреева Стефанида
Отец ребёнка: Андреевъ Алексей
Михайловка
Рождение ребёнка
19.11.1863
Дочь: Ларионова Мареміана
Отец ребёнка: Андреевъ Алексей
Михайловка
Рождение ребёнка
18.06.1866
Сын: Андреевъ Иванъ
Отец ребёнка: Андреевъ Алексей
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
15.10.1896
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: старости