Романова Андреева (Полубоярова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Андреева (Полубоярова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

15.10.1896

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Полубояровъ Спиридонъ

Мать: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Романовъ Филипъ

Рождение ребёнка
03.10.1844

Сын: Романовъ Романъ

Отец ребёнка: Романовъ Филипъ

Михайловка
Рождение ребёнка
01.12.1846

Дочь: Рогалева Анна

Отец ребёнка: Романовъ Филипъ

Михайловка
Рождение ребёнка
05.03.1849

Сын: Романовъ Николай

Отец ребёнка: Романовъ Филипъ

Михайловка
Рождение ребёнка
14.10.1851

Сын: Романовъ Яковъ

Отец ребёнка: Романовъ Филипъ

Михайловка
Рождение ребёнка
14.05.1854

Сын: Романовъ Федоръ

Отец ребёнка: Романовъ Филипъ

Михайловка
Рождение ребёнка
16.02.1857

Сын: Романовъ Федоръ

Отец ребёнка: не указан

Михайловка
Бракосочетание
11.10.1857

Муж: Андреевъ Алексей

Рождение ребёнка
12.11.1858

Дочь: Андреева Стефанида

Отец ребёнка: Андреевъ Алексей

Михайловка
Рождение ребёнка
19.11.1863

Дочь: Ларионова Мареміана

Отец ребёнка: Андреевъ Алексей

Михайловка
Рождение ребёнка
18.06.1866

Сын: Андреевъ Иванъ

Отец ребёнка: Андреевъ Алексей

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
15.10.1896
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: старости
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