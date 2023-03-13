Романовъ Николай
Место рожденияМихайловка
Дата рождения05.03.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1873
Сын: Романовъ Сергей
Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
21.06.1875
Сын: Романовъ Евсей
Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
01.10.1884
Сын: Романовъ Сергей
Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
29.06.1888
Дочь: (Романова) Марфа
Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
15.05.1891
Сын: Романовъ Леонтий
Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
30.07.1901
Дочь: (Романова) Марья
Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан