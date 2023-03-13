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Романовъ Николай

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

05.03.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1849

Отец: Романовъ Филипъ

Мать: Романова Андреева (Полубоярова) Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Фекла Григорьева

Рождение ребёнка
06.10.1873

Сын: Романовъ Сергей

Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева

Рождение ребёнка
21.06.1875

Сын: Романовъ Евсей

Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева

Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Романовъ Сергей

Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева

Рождение ребёнка
29.06.1888

Дочь: (Романова) Марфа

Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева

Рождение ребёнка
15.05.1891

Сын: Романовъ Леонтий

Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева

Рождение ребёнка
30.07.1901

Дочь: (Романова) Марья

Мать ребёнка: Романова Фекла Григорьева

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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