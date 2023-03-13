Ларионова (Романова) Мареміана
Место рожденияМихайловка
Дата рождения19.11.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1863
Отец: Андреевъ Алексей
Михайловка
Рождение ребёнка
25.04.1880
Дочь: Гальцева Александра
Отец ребёнка: Ларионовъ Егоръ
Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1883
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ларионовъ Егоръ
Александровка
Рождение ребёнка
07.08.1888
Дочь: Лазарева Наталья
Отец ребёнка: Ларионовъ Егоръ
Александровка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ларионовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Ларионовъ Егоръ
Рождение ребёнка
26.06.1896
Сын: Ларионовъ Петръ
Отец ребёнка: Ларионовъ Егоръ
Александровка