Ларионова (Романова) Мареміана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Романова) Мареміана

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

19.11.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1863

Отец: Андреевъ Алексей

Мать: Романова Андреева Авдотья

Михайловка
Рождение ребёнка
25.04.1880

Дочь: Гальцева Александра

Отец ребёнка: Ларионовъ Егоръ

Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1883

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ларионовъ Егоръ

Александровка
Рождение ребёнка
07.08.1888

Дочь: Лазарева Наталья

Отец ребёнка: Ларионовъ Егоръ

Александровка
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ларионовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Ларионовъ Егоръ

Рождение ребёнка
26.06.1896

Сын: Ларионовъ Петръ

Отец ребёнка: Ларионовъ Егоръ

Александровка
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