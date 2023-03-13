Юрина (Щелокова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Щелокова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

14.07.1904

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Щелоковъ Иванъ

Мать: Щелокова Наталья

Бракосочетание
12.06.1844

Муж: Юринъ Василий

Рождение ребёнка
26.10.1846

Дочь: Юрина Анастасия

Отец ребёнка: Юринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1848

Сын: Юринъ Иванъ

Отец ребёнка: Юринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1849

Дочь: Емельянова Устинья

Отец ребёнка: Юринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1852

Дочь: Колбинцева Дарья

Отец ребёнка: Юринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1854

Сын: Юринъ Федоръ

Отец ребёнка: Юринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1864

Сын: Юринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Юринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1868

Сын: Юринъ Григорий

Отец ребёнка: Юринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юринъ Александръ

Отец ребёнка: Юринъ Василий

Смерть
14.07.1904
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой дряхлости
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