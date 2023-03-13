Юрина (Щелокова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти14.07.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Щелоковъ Иванъ
Мать: Щелокова Наталья
Бракосочетание
12.06.1844
Муж: Юринъ Василий
Рождение ребёнка
26.10.1846
Дочь: Юрина Анастасия
Отец ребёнка: Юринъ Василий
Рождение ребёнка
27.06.1848
Сын: Юринъ Иванъ
Отец ребёнка: Юринъ Василий
Рождение ребёнка
25.09.1849
Дочь: Емельянова Устинья
Отец ребёнка: Юринъ Василий
Рождение ребёнка
20.03.1852
Дочь: Колбинцева Дарья
Отец ребёнка: Юринъ Василий
Рождение ребёнка
13.04.1854
Сын: Юринъ Федоръ
Отец ребёнка: Юринъ Василий
Рождение ребёнка
12.10.1864
Сын: Юринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Юринъ Василий
Рождение ребёнка
16.11.1868
Сын: Юринъ Григорий
Отец ребёнка: Юринъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юринъ Александръ
Отец ребёнка: Юринъ Василий
Смерть
14.07.1904
Причина смерти: Отъ старческой дряхлости