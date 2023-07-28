Колбинцева (Юрина) Дарья
Место рождения
Дата рождения20.03.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1852
Отец: Юринъ Василий
Мать: Юрина Анастасия
Рождение ребёнка
08.11.1874
Дочь: Колбинцева Степанида
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Колбинцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.07.1879
Сын: Колбинцевъ Калинникъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Колбинцевъ Семенъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.02.1884
Дочь: Ростигаева Евдокия
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.07.1888
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.03.1891
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.06.1893
Сын: Колбинцевъ Василій
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колбинцевъ Иванъ