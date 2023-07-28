Колбинцева (Юрина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцева (Юрина) Дарья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.03.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1852

Отец: Юринъ Василий

Мать: Юрина Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1874

Дочь: Колбинцева Степанида

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
22.07.1879

Сын: Колбинцевъ Калинникъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Колбинцевъ Семенъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
14.02.1884

Дочь: Ростигаева Евдокия

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1888

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1891

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1893

Сын: Колбинцевъ Василій

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбинцевъ Иванъ