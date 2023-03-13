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Колбинцевъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Колбинцевъ Иванъ

Мать: Колбинцева Дарья

Бракосочетание
04.02.1908

Жена: Колбинцева Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1908

Сын: Колбинцевъ Викторъ

Мать ребёнка: Колбинцева Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1911

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Колбинцева Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1915

Сын: Колбинцевъ Анатолій

Мать ребёнка: Колбинцева Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Колбинцевъ Василій

Мать ребёнка: Колбинцева Агриппина

Рождение ребёнка
1919

Сын: Колбинцев Леонид

Мать ребёнка: Колбинцева Агриппина

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