Колбинцевъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Колбинцевъ Иванъ
Мать: Колбинцева Дарья
Бракосочетание
04.02.1908
Жена: Колбинцева Агриппина
Рождение ребёнка
13.12.1908
Сын: Колбинцевъ Викторъ
Мать ребёнка: Колбинцева Агриппина
Рождение ребёнка
21.04.1911
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Колбинцева Агриппина
Рождение ребёнка
30.03.1915
Сын: Колбинцевъ Анатолій
Мать ребёнка: Колбинцева Агриппина
Рождение ребёнка
1917
Сын: Колбинцевъ Василій
Мать ребёнка: Колбинцева Агриппина
Рождение ребёнка
1919
Сын: Колбинцев Леонид
Мать ребёнка: Колбинцева Агриппина