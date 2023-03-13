Колбинцевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Колбинцевъ Иванъ
Мать: Колбинцева Дарья
Бракосочетание
08.02.1899
Жена: Колбинцева Елена
Рождение ребёнка
13.04.1901
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Колбинцева Елена
Рождение ребёнка
30.09.1903
Сын: Колбинцевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Колбинцева Елена
Рождение ребёнка
05.04.1906
Мать ребёнка: Колбинцева Елена
Рождение ребёнка
22.04.1908
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Колбинцева Елена
Рождение ребёнка
27.02.1914
Сын: Колбинцевъ Николай
Мать ребёнка: Колбинцева Елена