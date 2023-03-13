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Колбинцевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Колбинцевъ Иванъ

Мать: Колбинцева Дарья

Бракосочетание
08.02.1899

Жена: Колбинцева Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1901

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Колбинцева Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1903

Сын: Колбинцевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Колбинцева Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1906

Сын: Колбинцевъ Александръ

Мать ребёнка: Колбинцева Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1908

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Колбинцева Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1914

Сын: Колбинцевъ Николай

Мать ребёнка: Колбинцева Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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