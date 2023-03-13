Колбинцева (Баканова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бакановъ Дмитрій
Мать: Баканова Анна
Бракосочетание
08.02.1899
Муж: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.04.1901
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.09.1903
Сын: Колбинцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.04.1906
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.04.1908
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.02.1914
Сын: Колбинцевъ Николай
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ