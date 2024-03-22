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Миногинъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1796

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Миногинъ Сергей

Мать: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1815

Жена: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Миногинъ Тимоѳей

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1820

Дочь: Вилкова Анна

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Миногинъ Степанъ

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Миногинъ Егоръ

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Перехватова Марфа

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Миногинъ Никита

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1834

Дочь: Емельянова Елена

Мать ребёнка: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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