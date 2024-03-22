Миногинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Миногинъ Сергей
Мать: Миногина Агрофена
Бракосочетание
19.01.1815
Жена: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Миногинъ Тимоѳей
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
24.07.1820
Дочь: Вилкова Анна
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Миногинъ Степанъ
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Миногинъ Егоръ
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Перехватова Марфа
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Миногинъ Никита
Мать ребёнка: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
14.07.1834
Дочь: Емельянова Елена
Мать ребёнка: Миногина Прасковья